根據IKEA今（25）日發佈的「全球居家趨勢大調查」顯示，人們對「家」的想像，從疫情剛開始時的避風港，延伸到多功能空間滿足窩在家的需求，最新的調查則發現，除了這些基本需求，大家更渴望打造自我風格的空間，能夠代表自己。

IKEA LOVBACKEN邊桌是第一個讓消費者自己組裝的產品，不規則俐落的桌面形狀，加上桌腳的金屬光澤增添現代感。（IKEA提供／古明弘台北傳真）

IKEA每年都會對世界各地的居家生活進行調查，今年針對37個國家，超過3萬7000位民眾進行調查，發現處於能反映自我的家中，對家的正向情緒會高出1.5倍，顯示對家的重視由彈性、多用途的功能性，現在更多了自我風格展現。

IKEA80週年Nytillverkad限量系列登場，以活潑的顏色和全新材質重新演繹經典設計。（IKEA提供／古明弘台北傳真）

但現實與情感需求還是有很大差距，IKEA發現全球5大居家困擾都跟收納有關，包含：空間凌亂、忙著收拾做家務、物品過多且沒有固定收納位置、空間有限、以及同住者對家中「亂」的定義缺乏共識。更有高達5分之4的受訪者表示，因家中物品過多感到沮喪，礙於空間有限無法改善。因此在2023年，IKEA透過新品、新的店內展示空間、以及官網，提供更多的居家收納靈感，零技巧快速收納，輕鬆打造充滿自我風格的居家空間。

IKEA也首度公開年度新品，包含響應IKEA全球80週年的Nytillverkad系列，以經典商品再創新色與設計創造居家未來；另外還有高CP值的BRUKSVARA臥室系列，解決一般人不知道如何搭配的困擾；還有大量繽紛的多巴胺色系、特色造型新單品，只要幾個單品就能輕鬆展現個人風格，每天都有好心情。