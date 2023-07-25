知名音樂人李坤城在樂壇深耕多年，是經典歌曲鳳飛飛〈心肝寶貝〉、羅大佑〈火車〉作詞人，因為地位崇高，曾任2屆金曲獎的總召集人和評審，2013年李坤城宣布與小40歲的林靖恩交往，引起外界轟動，2023年兩人在醫院加護病房內結婚，4月6日他不幸病逝，喪禮之後兒子李卓軒卻不滿林靖恩整日抽菸喝酒，今日沈嶸表示通靈李坤城，讓李卓軒不滿開嗆了。

命理師沈嶸今（25日）表示有通靈李坤城，發現李坤城離世時是「陽壽已盡」，現處於準備投胎轉世的階段，下一世還會轉生為人，他對於與林靖恩的感情充滿無奈，認為照顧林靖恩是自己的責任，但兩人相處帶給他長年的壓迫感和不快樂，現在靈魂總算如釋重負。

對此李坤城兒子李卓軒轉發命理師沈嶸的貼文寫下：「你好，我爸跟你很熟嗎？有比我還熟嗎？難怪晚上找你通靈」，他也稱李坤城很有魅力，人都走了還會有人想每天和他通靈。詢問李卓軒如何看待這件事情，他簡短向《中時新聞網》回應：「很好笑」。

李卓軒是業界有名的資安專家，曾是雅虎工程師，他表示將執行數位典藏計畫，運用雲端技術多份保存父親收藏的文化資產。

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