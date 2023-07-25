羅智強因日前提出「政黨輪替大聯盟」，被金溥聰批評「在舒適選區搞把戲」。（中時資料照）

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今(25日)接受專訪時，點名立委參選人羅智強說的「政黨輪替大聯盟」傷害士氣，痛批「看不起他在最安全的地方（選區）搞把戲」。羅智強則回應，政黨輪替大聯盟就是黨主席朱立倫主張的非綠大聯盟、執政大聯盟，目標都是為侯友宜找到勝選路徑，完成政黨輪替、下架民進黨任務。前立委郭正亮表示，侯辦有去了解，律師陳長文的「政黨輪替大聯盟」文章其實背後跟羅智強有關係，而羅智強與金溥聰對此事的時間點有明顯矛盾。

郭正亮今在政論節目《盧秀芳辣晚報》透露，侯競總有去了解陳長文的文章是怎麼寫出來，「聽說跟羅(智強)是有關係」，羅智強當過陳長文的辦公室主任，關係密切，羅覺得自己輩分不夠，希望有人登高一呼，所以去找陳長文寫那篇文章。他也肯定，文章確實寫的不錯、理路很清楚，但陳長文的方案想納民眾黨主席柯文哲進來真的很困難，因為民眾黨有自己不分區要爭取，那「藍白合」的問題就根本沒有解決；因為柯文哲的第一目標不是自己勝選，而是讓民眾黨站起來，立委能夠拿到10席就算成功。

對於羅智強和金溥聰的爭吵，郭正亮表示，2人是在「時機點」上有明顯矛盾，羅認為要及早把想法、架構拋出來，努力到登記前或最後一次民調，強調最高的目標是政黨輪替，而不是本黨的候選人勝選；但金會認為，侯友宜好不容易正式成為總統提名人，應該要先讓他拚一下、也許會是第二名，現在就說政黨輪替大聯盟，好像侯友宜已經沒有機會了。

郭正亮認同政黨輪替的正當性遠遠高過本黨候選人勝選，但其中隱約也代表著對侯友宜勝選機率的評估，陳長文和羅智強就是認為侯的勝選機率不高，應該要把參賽邏輯先講清楚；他也理解金溥聰會生氣的原因，換他當競總執行長看到這種文章也會生氣，畢竟也是好不容易成為候選人。

郭正亮說，羅智強是對韓粉、郭粉離心離德有所擔憂，認為侯友宜不夠力，大家重新比民調，韓國瑜、郭台銘若輸了也會願意挺侯，國民黨沒有舉辦初選，讓厲害的人選沒有機會登記，難免會有疙瘩。