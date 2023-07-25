國防部今（25日）晚間發布新聞稿表示，因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域，東部地區花蓮縣、台東縣原訂民國112年7月26日「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。

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萬安演習她騎車狂奔警放行 背後是這個原因

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