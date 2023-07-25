因應「杜蘇芮」颱風 花蓮、台東明「萬安46號演習」取消 21:592023/07/25 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人孫立方。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（25日）晚間發布新聞稿表示，因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域，東部地區花蓮縣、台東縣原訂民國112年7月26日「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。 影》漢光演習首模擬「天然氣廠遭攻陷」陸戰結合保二警反特攻曝光 圖輯》漢光首日！空軍西部戰機轉降佳山基地 保存戰力隨時出擊 萬安演習她騎車狂奔警放行 背後是這個原因 #國防部 #颱風 #花蓮縣 #台東縣 #萬安46號演習 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮颱風發布警報 電商成立防颱專區祭優惠 21:062023/07/25 生活 杜蘇芮海陸警雙發 農委會點名11種恐受災嚴重農產 17:142023/07/25 生活 杜蘇芮颱風恐致災 國軍1160名救災官兵待命救援 15:482023/07/25 生活 因應杜蘇芮颱風來襲 外交部：提前核發護照 18:592023/07/25 政治 因應杜蘇芮颱風 台東災害應變中心今晚一級開設 20:172023/07/25 生活 杜蘇芮逼近「1警告」LINE瘋傳 網憶恐怖過往全信了 18:222023/07/25 生活 杜蘇芮颱風恐致災 台中災害應變中心升級二級 12:582023/07/25 生活 杜蘇芮颱風來襲 林姿妙視察宜蘭縣內移動式抽水機 13:532023/07/25 生活 別把颱風假當小確幸 他曝恐怖陰影：同事家被沖走 13:492023/07/25 生活 杜蘇芮後面還有1颱風 專家曝最快這天生成 10:002023/07/25 生活 杜蘇芮暴風圈侵襲率「最高92％」5縣市有望放颱風假 09:052023/07/25 生活 杜蘇芮颱風影響 金管會促保險業加強保戶服務 15:472023/07/25 財經 杜蘇芮升級「超級颱風」撲菲律賓 雨勢驚人！台灣剉咧等 11:242023/07/25 生活 5縣市颱風假機率高 杜蘇芮最新路徑 「最強右眼」掃南台灣 16:342023/07/25 生活 杜蘇芮暴風增肥 彭啟明曝「風雨時程」：2地最近颱風眼 18:112023/07/25 生活 受杜蘇芮颱風影響 今日船班9航線、36航次停航 11:582023/07/25 生活 備戰「杜蘇芮」陳其邁：「這天」決定是否放颱風假 12:502023/07/25 生活 台灣多久沒颱風登陸？他揭「賴神勸童」已是這年的事 19:192023/07/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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