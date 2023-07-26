好萊塢電影《玩命關頭》主角演員之一「韓哥」姜成鎬近期在台灣拍電影《週末在台北》，引起許多影迷蹲點朝聖，同樣出演過《玩命關頭》的男星路克伊凡斯也在台拍片，兩人日前在街頭合照打卡，掀起網上熱烈討論。路克伊凡斯近日分享在台灣各地觀光的照片，還跑去唱歌，沒想到身後驚見F4男星吳建豪，讓網友震驚二人居然有私交。

路克伊凡斯來台灣拍電影，也去了許多觀光景點打卡，最近還體驗台灣KTV文化。（圖／摘自路克伊凡斯IG）

最近台灣常常能有機會巧遇好萊塢明星，除了在網上掀起轟動的「韓哥」姜成鎬，型男演員路克伊凡斯也在台灣，他大方曬出在各地打卡的照片，像是台北101大樓、九份、台北表演藝術中心、故宮、台北多個知名夜市等，讓粉絲都想巧遇。

有眼尖網友注意到路克伊凡斯唱歌影片，坐在角落的男子竟是F4男星吳建豪。（圖／摘自路克伊凡斯IG、摘自吳建豪微博）

驚喜的是，路克伊凡斯昨（24）日在IG分享體驗KTV文化的影片，他拿著麥克風與女音樂家友人深情對唱，粉絲都被他的好歌喉嚇到，未料他不只會演戲還這麼會唱歌；但許多網友注意到，影片右後方有一名男子很眼熟，細看才發現是台灣F4之一吳建豪，意外洩二人交情。有資深粉絲解釋，吳建豪在美國出生且在當地生活多年，以他的家境加上交友圈廣闊，與路克伊凡斯有私交很正常。

路克伊凡斯與姜成鎬近期來台灣拍電影，二人都出演大導演盧貝松新作《週末在台北》，而路克伊凡斯飾演的美國緝毒局幹員，會與台灣影后桂綸鎂有愛情對手戲，讓影迷都相當期待；不過，路克伊凡斯是否與姜成鎬會與對手戲，要等將來電影上映才會揭曉答案。