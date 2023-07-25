基隆陸軍六軍團第三支部祥豐營區24日發生彈藥爆炸意外，官兵在進行搬運120迫砲彈藥時，因不明原因發生爆炸，造成7士兵輕傷，2士官重傷。媒體人謝寒冰25日在《新聞大白話》節目強調，國軍彈藥都比阿兵哥年紀大，因為國軍勤儉建軍，許多武器、彈藥、裝甲車、坦克車，動輒都是3、40年以上的東西。最近這幾年買到的彈藥，包括火山佈雷車，幾乎都是美軍的庫存。而國軍還準備要延長兵役，這只會讓民眾人心惶惶。

「其實這個就是我最擔心的，為什麼？」謝寒冰表示，因為國軍勤儉建軍，國軍有很多的彈藥，還不是武器而已，是彈藥，都比我們阿兵哥的年紀大很多！那都是已經不知道擺了多少年的東西，這些彈藥到底效能如何，其實沒有人知道，因為它就一直擺在那個地方。

謝寒冰提到，這次爆炸顯然不是在擊發的過程，是在搬運的過程就直接引爆，還好彈藥本體沒爆，否則真的是完蛋。可是為什麼單純搬運，底火就會突然之間被引燃？而且彈體根本沒有掉下去。所以就變成說，這個彈藥擺太久，已經變得不太穩定了，可能不知道哪裡鬆脫了。

「造成你搬運一下就出事了！」謝寒冰指出，國軍過去取得彈藥可能不是那麼容易，要製造也相對困難，所以我們過去都很珍惜這些彈藥。但是彈藥是有它的服役年限的，該退役的就是要退役。更擔心的是，我們最近這幾年跟美軍買到的彈藥，幾乎都是庫存的東西！在美軍的倉庫裡都擺了很多年，包括最近說要買的那個火山佈雷車，那個是美軍已經封存了十幾年的東西！現在弄出來會不會也跟這個玩意兒一樣？

主持人謝曜州說，這批彈藥新聞說是從離島搬過來的。謝寒冰質疑，照理來說，每一批彈藥在搬運之前，是不是就應該要去做一個檢測？該退役的就要讓它退役，而不是一直把它搬過來搬過去，因為每搬動一次就增加危險，這是非常致命的一個東西。現在我們正準備要延長兵役，那年輕人看到，我根本不用上戰場打仗，光是搬個彈藥都會出事？那請問一下，年輕人還有幾個人想當兵？大家嚇都嚇死了！

「如果你是父母，孩子要去當兵，你看了不會覺得很害怕嗎？」謝寒冰強調，國軍其實彈藥很多都老舊，武器也很多都很老舊，常常會遇到這個裝甲車出事、那個坦克車出事，其實都是因為我們的坦克車、裝甲車，隨便都是3、40年以上的東西！中華民國國軍很厲害的地方是，很多全世界已經沒在用的東西，我們還在維修，還在繼續使用。這對我們的阿兵哥來說，不用到作戰，本身就已經是個重大危機！

謝寒冰直言，這個制度不改，不要說打仗，光是當兵，大家就會人心惶惶！