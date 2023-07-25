本月23日上午8時許，有澎湖漁民在目斗嶼西北方，直擊一艘大陸潛艦罕見浮上水面向南航行，無視一旁仍有貨輪與漁船，行為極度罕見，針對我方軍演意味濃厚，初步比對疑為大陸039型「宋級」潛艦。對此，中天《盧秀芳辣晚報》24日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於這件事情的看法，許多人一面倒認為「感覺蠻可怕的」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》24日由「辮子妹」進行街訪，對於有澎湖漁民在目斗嶼西北方，直擊一艘大陸潛艦罕見浮上水面向南航行是否有感，許多民眾紛紛認為「感覺蠻可怕的」、「感覺隨時會打過來」、「感覺他們不怕美國」、「就很誇張啊，故意要給你先看到」、「國軍要先發現啊，國軍在幹嘛？」、「如果台灣人沒有自我意識到事情的嚴重性的話，那情況只會更糟」、「一定會造成一些台灣民眾的恐慌」、「要多一點危機意識啦」

但也有少部分民眾認為，「太多次了，要打早就打了」、「最近這個事情，台灣人好像都覺得不關我的事」、「台灣人沒什麼在關注這個」。