颱風「杜蘇芮」來勢洶洶！國防部今（25日）表示，因應「杜蘇芮」颱風逐漸接近臺灣地區，國防部於今日下午4時，配合中央災害應變中心完成一級開設；第四作戰區於5時完成一級開設，其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升。

國防部強調，「杜蘇芮」颱風逐漸接近臺灣地區，國軍已完成整備，可隨時依令投入災害防救任務；並持續掌握後續行經路線，彈性調整演習部隊兵力，在確保官兵安全前提下，主動配合地方政府、警消等單位，發揮政府整體災防能量，以確保民眾生命財產安全。