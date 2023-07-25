蔡英文總統今（25）日確診，她透過臉書感謝大家關心。但國民黨台北市議員楊植斗卻同時在臉書上表示「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已…」，讓大批網友看傻眼。而今日晚間楊植斗也在接到一位前輩的電話後，公開向蔡英文總統致歉，更祝蔡總統早日康復，引發討論。

蔡英文25日在臉書上PO出一篇「謝謝大家的關心，我的症狀輕微，沒有大礙」的文章表示，「在醫療團隊的建議下，取消了午後的幾個行程，稍事休息，各項國政公務，也透過團隊隨時掌握最新的進度與狀況」，蔡英文更直言，「就在此刻，杜蘇芮颱風持續增強，可能是四年來影響台灣最大的颱風，我已經請行政院陳建仁院長帶領行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱整備，確保國人平安及各項防災機制都能順暢運作」。

但楊植斗今日下午卻在臉書上直言，「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已…」引爆大量網友討論，而楊植斗也在稍晚在臉書上PO文表示，「向蔡英文總統致歉，祝蔡總統早日康復」，因為他接到一位前輩的電話，「他對我說，即便是我們不喜歡的蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章，蔡英文確診了，我們就該祝福她早日康復」。

最後楊植斗坦言，「我覺得，他說的有道理，我之前發文時思慮不周，對蔡英文總統有所冒犯，在此鄭重道歉，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章」。