美女主播吳宇舒與媒體人朱凱翔於2013年結婚，24日晚間誕下一女，並由丈夫代為發聲，向大眾宣布這則喜訊。而25日稍早，吳宇舒在社群曬出「母女合照」，讓網友紛紛留言祝賀。朱凱翔也在自己經營的粉絲專頁「不演了新聞台」說，為賺奶粉錢，「約戰拳上籠鬥羅智強」，大家會想看嗎？

朱凱翔先前陷入性騷擾風暴，遭前台北市議員羅智強的子弟兵、雲林縣議員陳芳盈指控曾當面問「可以和妳打砲嗎？」後也又爆出多名受害者。朱凱翔也因此暫停節目錄製。朱凱翔24日在臉書粉專「不演了新聞台」公布妻子吳宇舒順產的好消息，吳宇舒25日也在臉書貼出與女兒的合照。

朱凱翔25日下午先轉發了侯友宜競辦執行長金溥聰點名批評羅智強，「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人」的新聞。晚間又再度發文，「認真說，為賺奶粉錢，起手式：約戰拳上籠鬥羅智強。大家會想看嗎？」

網友也留言，「你跟朱學恒約戰，賣爆！」、「直接開嬰兒吃播，順便代言奶粉！多棒！」、「可以拿小刀嗎」、「羅連台北立委八對八PK綠營的苗澤東都不敢了，這個怎麼會敢接」、「當然想看啊，強強對決！」