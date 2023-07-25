美國眾議長麥卡錫24日受訪時表示，他認為眾議院共和黨人對美國總統拜登家庭的海外商業活動調查，或將「上升到彈劾調查的水平」。前立委郭正亮25日在《頭條開講》節目強調，彈劾表決是3分之2，所以表決一定不會成立，但提案是2分之1，為了讓提案成案來凌遲拜登，共和黨需要非常一致。目前民調對川普較有利，因為美國人也明白，英特爾威脅拜登要賣晶片給中國大陸，在最大搖擺州俄亥俄的2000億投資是關鍵。

「因為彈劾提案是2分之1，表決是3分之2，所以表決是一定不會成立的啦！」郭正亮指出，可是如果光是這個提案如果成案，就可以來凌遲你，就可以來讓你很痛苦！

郭正亮強調，「這個共和黨要非常一致喔！」不然他就算過半也只有一點點，所以要相當一致。因為剛好是選舉年，一定是有人要用這個來扯拜登的兒子。

主持人周玉琴提到，現在許多搖擺州都偏向川普，民調中川普獲得48％近半支持度，拜登則僅41％。「這個都像麻花一樣，就是還沒有非常確定啦！」郭正亮表示，就是有時候勢對拜登不利，就跳過去川普，「通常搖擺州要最後2個月才知道，那現在就是搖來搖去！」

郭正亮舉例，比方說英特爾現在也在威脅拜登，說你再不准我賣晶片給中國大陸市場，那俄亥俄那個廠我就不蓋了！他在俄亥俄要投資2000億美元！「那是多少期啊？俄亥俄就是最大的搖擺州啊！」

「所以我覺得美國人都知道啦！」郭正亮直言，就是在這個選舉年，要對拜登產生威脅，當然是這個最有用！