在社群上擁有24萬人追蹤的網美拉里（Lari Sumpani），近期正忙著為2023年巴西美臀小姐大賽做賽前準備，平時除了飲食控制外，更透露自己以「性愛行為」鍛鍊臀部，並與男友維持一日恩愛3次、每次2小時的頻率鍛鍊臀部線條，然而前男友卻受不了這個行為而與她分手。

據外媒《每日星報》報導，拉里表示自己為了巴西美臀小姐大賽做賽前準備，除了常規的飲食控制以及健身運動外，也有以「性愛」鍛鍊臀部的方法。她透露自己相當喜愛以及享受「性愛過程」，並認為此舉能夠幫助她鍛鍊臀部，因此會與男友每日恩愛3次、每次2小時，總計一日需要性愛長達6小時的時間，而這段訓練過程維持了近4個月左右。

然而，拉里日前在IG上指出，前男友認為此舉「太過於瘋狂」，雖然他與自己交往已經有了不短的時間，但仍然無法忍受過度頻繁的性愛生活，因此提出分手，「自從我開始這種鍛鍊方法後，他就想和我分手。」所以拉里在回應粉絲提問時，也表示現在正在尋找新的「訓練夥伴」，繼續臀部的鍛鍊。

相關貼文曝光後，也在社群上掀起熱議，不少網友紛紛留言表示：「這個方式太獨特了，不適合其他人」、「這真的需要休息，沒有人是鐵打的。」此外，也有網友對此感到好奇，指出：「能夠成立一個互助小組嗎」、「我很有興趣」、「想申請成為夥伴。」