事實證明，神級分析師畢竟不是神，也會有看走眼的時候！摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson因神準預測2022年標準普爾500指數的暴跌而名聲大噪，但他今年顯然踢到鐵板，周一（24日）終於向客戶坦承，「我們錯了！」

Michael Wilson今年原本不斷警告投資人，美股已經進入「死亡區」，上周還在播客節目中警告，投資人恐誤讀訊息，通膨意外下滑，不利企業獲利，恐重創美股行情。

但是這位堅定的美股空頭分析師24日卻在給客戶的報告中致歉，並直言，「在通膨下滑與成本削減的情況下，2023年美股的估值高於我們的預期」。

Michael Wilson去年12月表示，美股已經失去動能，預估標準普爾500指數會落至3000至3200點，但標準普爾500指數今年以來大漲逾18%，24日收在4554.64點。

儘管Michael Wilson承認錯估美股走勢，但他對於企業獲利前景依然悲觀，因此預測今、明年標準普爾500指數的目標價分別為3900點與4200點。

這位華爾街知名美股空頭道歉認錯，掀起PTT鄉民熱烈討論。有網友笑說，「分析師都是戲精」、「那些分析師根本不是笨蛋，而是壞人」，也有不少人質疑這是反指標，「完了，空頭認錯…」、「空軍投降了，塊陶阿」、「行情總在一片樂觀中崩塌」。