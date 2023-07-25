英國電訊商Virgin Media O2 擬裁2千人 22:432023/07/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國電訊商Virgin Media O2 24日宣布，該公司計畫在今年底前裁員2,000人，相當於全體員工總數的12％，其中部分人已收到解雇通知。該公司發言人表示，這是精簡營運計畫的一部分，裁員情況在所難免。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 喬治小王子10歲了 凱特熬夜製造甜蜜傳統慶生 芝加哥商品交易所裁員百人 佔全體員工3％ 慘…矽谷20萬人被炒！這國挖美牆腳 搶人才給永久居留 #英國 #電訊 #裁員 #Virgin #Media 也許您會感興趣 推薦閱讀 張曼玉被巧遇主動做1事超驚喜 凍齡狀態被讚「如30歲」 09:082023/07/25 娛樂 陸電動車業廝殺慘烈！第一家日系合資車廠倒下 驚爆停產裁員 16:002023/07/24 財經 女星曝光遊學團內幕 給過期食物「害送醫」直呼：很爛 20:202023/07/19 娛樂 英國天團The 1975取消台灣演唱會 主唱驚人舉動遭趕下台 13:482023/07/23 娛樂 英商貿部：將致力確保CPTPP不對任何新成員放寬標準 07:182023/07/21 國際 夜宿森林、溪邊洗澡 74歲奧斯卡得主慘遭路人嫌臭 17:252023/07/25 娛樂 扛不住了 ！「 廣汽豐田」銷量跌傳大裁員一兩千人 15:192023/07/25 兩岸 賣藥到賣保險 小藥局翻身全美第一秘訣曝光 05:002023/07/25 財經 艾莉絲出事了！慘進英國警局 氣喊：我詛咒你 17:442023/07/20 娛樂 批澤倫斯基對英國防長回應 烏克蘭駐英大使遭拔官 07:242023/07/22 國際 英保守黨驚險保住強生選區 蘇納克躲過半世紀「最難堪敗選」 19:272023/07/21 國際 與梅根驚傳婚姻觸礁 哈利跌入煉獄 想找回自己 14:362023/07/19 國際 研究顯示 每天睡滿8小時 只有這國家辦得到 18:222023/07/20 國際 英國通膨降至1年多來新低 緩解央行升息壓力 23:392023/07/19 財經 影》哈利「破紀錄」自傳淪落各地垃圾桶！旅行社揭「淹沒」慘況 09:452023/07/23 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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