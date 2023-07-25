漲價助攻 聯合利華Q2銷售額優預期 22:432023/07/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消費品巨擘聯合利華（Unilever）25日公布第二季財報顯示，上季基礎銷售額年增7.9％，高於分析師預估的6.4％增幅，並預估全年銷售成長率可望高於5％勝過多年平均值。顯示該公司漲價策略發揮效果，得以抵銷成本攀升衝擊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸租借行動電源漲價4倍 網友直呼用不起 大陸銷售回春 無印良品母公司Q3業績報喜 杜蘇芮颱風未到菜價先漲4成 農民嘆：採不夠賣 #聯合利華 #銷售額 #高於 #漲價 #優預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞工薪資追不上物價 國際金屬總工會籲政府要有配套 17:432023/07/13 生活 疫後改善財務 紐約地鐵票價多年來首度調漲 08:182023/07/20 國際 仁寶董事會通過現金增資康舒科技 17:532023/07/18 財經 《國際產業》車用需求拉抬 恩智浦Q3業績看升 11:282023/07/25 財經 《產業》半導體設備銷售先蹲後跳 2024反彈重返千億美元 15:392023/07/14 財經 杜蘇芮逼近＋南部午後雷雨 業者：葉菜類約漲5到10元 13:442023/07/25 生活 台北鹹粥銅板價20元 他讚CP值完勝「阿堂」：可買15碗 09:182023/07/20 生活 《國際金融》財報喜憂參半 歐股高檔盤旋 16:082023/07/25 財經 《半導體》DRAM需求築底 南亞科H2營收拚月來越好 15:382023/07/10 財經 《國際經濟》法國央行看Q2經濟 維持小幅成長 14:492023/07/11 財經 阿堂鹹粥15年前價目表曝 她直呼懷念：以前小吃就是小吃 17:362023/07/08 生活 阿堂鹹粥「菜單選配」全網吵翻 老闆娘淚崩：真的沒賺 15:572023/07/08 生活 ASML：中國狂掃貨 2季度採購DUV光刻機佔比暴增200％ 01:342023/07/20 兩岸 陸官方要求 月底前全面下架利率高於3％人身險產品 23:292023/07/20 財經 《國際產業》雷諾H1銷量彈增13% 這兩款神助攻 15:082023/07/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。