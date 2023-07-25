最愛的人卻傷人最深！一名女網友辛苦兼差當外送員，結果意外看到男友牽著陌生女子，兩人四目相交，嚇得男友趕緊逃離現場，她心急如焚地打電話給男友，想確定自己沒看錯人，結果電話一響，女網友瞬間心碎，她後來才知道，男友貼心的形象全都是逢場作戲。

一名女網友在《匿名公社》發文表示，因為家庭因素她兼職跑外送，捨棄了假日和男友相處的時間，只想多賺點錢，男友也體貼地毫無怨言，還說：「以後約會時間很多」。沒想到，某天原PO外送餐點到某社區時，撞見男友牽著一名陌生女子走出大門。

原PO和男友四目相交，男友嚇得連忙拉著女子往回走，原PO當機立斷，馬上打電話給男友確認，果不其然，對方的手機鈴聲響起，「絕對不是認錯人」，她心急得差點就要哭出來，哀求警衛讓她進門也遭到婉拒，後來顧客下來取餐，聽完原委後，好心地要帶原PO入門找人對質，但男友和陌生女子早就不知去向。

原PO心碎地說，男友事後索性直接關機，完全不想要面對，她只希望男友能把話說清楚，「不要說愛我，又讓我看到這種狀況為了家裡的事我已經夠苦惱了，很難再承受這種打擊，我知道是自己不夠好，家中又變故不值得愛吧」。

貼文一出，讓許多人感到心疼，紛紛留言安慰，「上天不忍心妳被背叛，特地讓妳發現的」、「即早發現總比婚後發現來的強」、「妳該覺得慶幸，不要一直浪費青春在他身上」、「爛咖就不要留了，對自己好一點也是放過自己」、「醒醒吧，快逃啊」。