大陸求職招聘網站《獵聘網》發佈中國人才流動與薪酬報告稱，2023年上半年趨勢來看，越來越多的年輕人正湧向新一線城市，而人才招聘的平均月薪又以北京最高，達1.9萬元人民幣（合台幣約8萬元）；近6年來薪資漲幅最大的是上海，上漲近3成。

據《快科技》報導，《獵聘網》發布的《2023上半年人才流動與薪酬趨勢報告》顯示，2023年人才投遞熱門城市前3名分別為上海、北京和深圳。薪資方面，招聘薪資北京最高，平均月薪18976元（人民幣，下同），上海成長最快，高達29.6%，蘇州、合肥、西安、杭州薪資漲幅達24.61%、22.19%、21.69%、21.17%，分居薪資漲幅第3至第6位。

報告指出，在被調查的在職人士中，月薪在1至2萬元的人最經常加班，占比60.5%；其次是月薪8千至1萬元的人，經常加班的比例為40.2%。月薪5千至8千元與月薪5千元以下的職場人經常加班的比例趨同，均在40%左右。月薪2萬以上的人經常加班的比例最少，僅占19.0%。

另外根據一項針對20至30歲大陸年輕人的儲蓄調查顯示，近70%的年輕人表示自己的月收入在1萬元以下，只有1%的年輕人月收入可以超過5萬元。

《獵聘網》發佈的報告還顯示，被調研職場人士中，34.8%表示有擺攤或開店做點小生意的打算。若與個人收入交叉比較可以發現：薪資越低者有擺攤、開店意願的比例越高；年紀越輕者打算擺攤、開店的人也越多。00後擺攤、開店打算的占比最高，達62.5%；95後降為40.7%，70後僅為20.8%。

報告指出，大學本科學歷在北京平均月薪最高，達22109元；上海以21778元位居第2；碩士學歷深圳平均月薪最高，為31481元，北京以31272元位居第2；博士學歷深圳以45119元的平均月薪位居第一。

此外，博士學歷薪資漲幅最高的城市為武漢，漲幅達42.8%；蘇州、昆明、上海位居第2至第4。近6年來大專學歷人才薪資漲幅最高的前5名城市為蘇州、合肥、上海、寧波、西安。

據台灣行政院主計處統計，台灣工業及服務業每人每月總薪資為新台幣55099元，相當於1.3萬元人民幣，在大陸的19個一線與新一線城市中，大約位於排名第13名天津與第14名長沙之間。