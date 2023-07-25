創作女歌手白安2012年推出專輯《麥田捕手》，特殊唱腔讓歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉爆紅，她也一曲成名，連歌神張學友和香港資深歌星譚詠麟都稱讚她聲音特別，白安不時會透過社群平台與粉絲分享生活，今（25）日她發文透露有人表示要寄包裹給她，訂購人是2年前就過世的爸爸。

白安今（25）日在社群平台透露：「眼睛濕濕的，爸爸兩年前訂了箱芒果，沒多久後他就離開了，兩年後的今天，接到同事的電話，說小農透過了一些方式聯絡到公司，還是想把沒寄出的芒果寄給我」，對此白安有感而發曬出芒果和彩虹的照片「爸爸你怎麼知道我最近很想吃芒果，我沒事的喲，我會很好的喲，我有看見今天的天空有彩虹」。

網友們也紛紛表示：「這明明是芒果，怎麼有洋蔥味，太暖了」、「爸爸一定很愛你，要將所有的愛送到你手上」、「白安加油，你的爸爸有你這麼棒的女兒，一定覺得非常驕傲」、「愛一直都在，加油」、「爸爸一定也有看到一樣的彩虹」。白安今年3月推出詩、文、圖創作集《安好誌》，其中一篇內容提到父親離世，白安說：「爸爸離開像根被拔掉，（感情）分手跟爸爸（過世）無法比較，一個辦家家酒一個告別。」那一年她陸續送走4位至親，「很奇怪的感受，現在還會想到爸爸，想到他聲音」，在新書分享會上白安講到數度落淚，令人不捨。