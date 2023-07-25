【立榮航空】取消：北—東B7-8725、8727、8726、8728
【華信航空】取消：北—東AE393、395、394、396中—花AE731、732高—花AE7931、7932高—澎AE347、349、351、348、350、352高—金AE309、310
【德安航空】取消：東線（蘭嶼16架次、綠島6架次）、西線（七美、望安）則視天候狀況而定
受杜蘇芮颱風影響，明天(26日)國內線部分航班停飛，交通部民航局指出，有42架次停飛，其中立榮航空有4架次、華信航空16架次、德安航空東線22架次，西線則視天候狀況而定，不過，航班狀況仍依各航空公司公告為準。
【立榮航空】取消：北—東B7-8725、8727、8726、8728
【華信航空】取消：北—東AE393、395、394、396中—花AE731、732高—花AE7931、7932高—澎AE347、349、351、348、350、352高—金AE309、310
【德安航空】取消：東線（蘭嶼16架次、綠島6架次）、西線（七美、望安）則視天候狀況而定
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