【立榮航空】取消：北—東B7-8725、8727、8726、8728

【華信航空】取消：北—東AE393、395、394、396中—花AE731、732高—花AE7931、7932高—澎AE347、349、351、348、350、352高—金AE309、310

【德安航空】取消：東線（蘭嶼16架次、綠島6架次）、西線（七美、望安）則視天候狀況而定

中颱杜蘇芮接近 台南這4易淹水熱區加強戒備
杜蘇芮颱風來襲！ 國內線航班明共取消42架次
杜蘇芮開始北轉 東半部、南部未來2天防風雨
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