受杜蘇芮颱風影響，明天(26日)國內線部分航班停飛，交通部民航局指出，有42架次停飛，其中立榮航空有4架次、華信航空16架次、德安航空東線22架次，西線則視天候狀況而定，不過，航班狀況仍依各航空公司公告為準。