買別墅送一片森林！看準現代人生活壓力大，休閒時總喜歡接觸大自然，加上高齡化時代來臨，銳宇開發建設選址朝陽亞大特區推出「THE MANOR」電梯別墅莊園，坐擁39萬坪無敵綠海，廣達6,000坪的大基地，僅規劃78戶電梯別墅群，總銷金額23億元，堪稱霧峰區有史以來總銷規模最大的別墅造鎮案！

該案強調是中台灣罕見提供管家服務的健康別墅型社區，磁吸許多嚮往「離塵不離城」、又能享受健康生活的高資產族、退休族的青睞，尚未開案詢問度就很熱絡。

銳宇開發建設最廣為人知的，就是在中台灣率先將蔦屋書店、吳寶春麥方店等名店引進七期打造「T＆R廣場」；而「銳宇GTI」社區公設圖書室採用「蔦屋選書」，引領業界潮流，不少同業爭相效法。

銳宇開發建設董事長李明潭指出，此次前進朝陽亞大特區推案，就是著眼於區域得天獨厚、近繁華、擁自然的優質環境，以莊園概念出發，規劃台中近年來罕見的別墅群社區。

「THE MANOR綠藝莊園」位於霧峰區的朝陽國家公園特區內，目前已有朝陽科大宿舍群與部分開發商進駐。不過，李明潭強調，受限國土計畫法規越趨嚴格，類似這樣擁有無敵綠地資源的開發案將不再現，「本案可說是絕版品」。

不僅如此，李明潭認為，「霧峰的價值被低估了」！霧峰憑藉其豐富文化、歷史及藝術等多樣特色，參山國家風景區管理處也規劃將霧峰九個里，包括林家花園、故宮北溝遺址、光復新村等300多公頃土地納入規劃國家風景區，藉此擴大觀光商業區，創造未來當地的發展計劃及增值空間。

李明潭表示，台灣已邁入超高齡社會，擁有便利生活及社區服務的照護需求的「開放式健康宅」，預料將成為熱門產品；此外，後疫情時代，全球對於居住環境及健康價值也更加重視，因此「THE MANOR」鎖定上述要素，提供透天別墅社區難能可貴的管家服務，涵蓋「食衣住行娛樂」的全方位服務，不僅提供專屬餐飲、宴會廳、禮賓專車接送等服務，更配有專人進行垃圾清運、居家清潔、包裹代收送，甚至是包租代管服務，直接將豪宅大樓的頂級服務，全面引進莊園式生活。

「THE MANOR」電梯別墅莊園，規劃連棟別墅、獨棟別墅等產品，全區共78戶，地坪40至150坪，建坪61坪至84坪，大面寬開闊格局，全區臨路退縮，戶戶棟距9米以上，每戶均規劃超大露台、大窗迎光通透，並配2至4個平面車位。每戶總價在2,880萬至4,680萬元，不只磁吸換屋族的青睞，許多渴望與大自然親近的WFM（自由與在家工作者）也非常嚮往。