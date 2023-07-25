台北流行音樂中心啟用3年，前台北市長柯文哲任內1.9億元工程款未付清，每月衍生80萬元利息，監察委員賴振昌24日決定申請自動調查。柯文哲25日晚間在臉書表示，「北流我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責。」自己知道監察院查到最後「我們也不會有事」。

柯文哲說，2020年8月27日，延宕了十七年的北流終於開幕，記得當時蔡總統、蘇貞昌院長都來「開箱」北流，見證國家重大建設的完成，很遺憾，三年後，當人們再次關注到北流，不是因為她成功引領台灣流行樂再創高峰，這麼美好的建築，成了政治追殺的工具，今晚，「我既為了7月29日演唱會練唱憨人，就再做一次憨人，細數從頭。」

柯說明，北流從2004中央拍板，到2013年連續壁等基礎工程動土，整整花了10年，但原先文化部編列的預算，早就因為原物料上漲等因素不敷使用。他上任後，局處盤點後發現錢不夠，建議原規劃的表演廳、文化館、產業區從3個縮減為2個，但他認為三館缺一不可，更不能在品質上打折。

柯文哲表示，北市是中央委託的工程代辦機構，我們必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後廠商經過精算，再向我們提出一筆因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。

柯文哲指出，他卸任前半年發函給文化部，原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾，誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。

柯文哲接著說，如今有監察委員大動作、要調查北流延宕等爭議，其實，早在2019年監察院就調查過了，當時的結論是，北流期程數度展延、預算執行失控，顯見多位中央及地方政府首長，執行效率不彰，致使台灣喪失流行音樂產業升級契機，對行政院、文化部、台北市政府三個機關進行糾正。

他說，四年後，監察院要再調查一次收尾善後的柯文哲，甚至不排除祭出彈劾，「我也只能尊重」，有人問他：如果重來一次，你還會想辦法蓋完北流嗎？答案是「會」，總要有人做憨人，總要有人願意對歷史負責。

柯文哲也提到，自己知道監察院查到最後「我們也不會有事」，台北市政府每天7點半就開會，會議記錄全部上網公開，知道法律上不會有問題，當然選舉到了，就在選舉過程中一種政治攻擊，造成你的困擾，這是台灣政治的亂象，也沒有辦法，重來一次還是會蓋完，因為是為歷史負責。

柯文哲指出，今天要問的是，去年給中央公文，為什麼今年7月才回來，要是在去年12月25日以前，中央就跟他說不出錢，「以我的個性，我也不會去麻煩別人，我就從二備金出掉」。

他說，「像現在蔣市府說什麼要編預算，那是不對的」，他任內有一個案子叫「兆亨案」，當時得預計國賠要賠多少，編了1億多元，但不知道訴訟何時會出來，因此北市觀傳局每年編列了1億多預算沒有執行，不曉得何時法律定讞，因此他下一道命令，以後所有不確定的支出，特別是法律訴訟案件的賠償款，一律不編預算，全部用二備金解決。

他認為，「中央可出可不出，只是說你要出不出不然你要早點講，又拖了一年，我如果不出公文直接付掉，在法律程序也不對」，照程序走，只是說不可諱言，台灣政府效能太差，從規劃到開工超過10年，去一個公文再回來要一年。