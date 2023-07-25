烏軍北約部隊繼續與俄軍交戰，今天（二）一支烏軍在社群網路上發布的影片畫面顯示出，一台採用豹1坦克底盤的的裝甲救援車，距離拍攝者不到5公尺的距離前被反坦克飛彈擊中，所幸旁邊了鄰兵都倖存了下來，然而從煙霧中散發的燃燒火光看來，車組人員可能凶多吉少。
跟據《軍隊識別》（Army Recognition）報導，裝甲救援車2式（Bergepanzer 2）是一款裝甲回收車輛（ARV, Armour Recovery Vehicle），設計用於在戰場上回收和救援失去作戰能力的主力坦克。該車輛是基於豹式主力坦克（Leopard MBT）的底盤，但具有特化型的車身。
裝甲救援車2式配備了一個裝在車體前部的推土鏟，車體右側裝有液壓操作的吊臂，該吊臂在前部可以旋轉。它還配備了一個拖纜絞車，很拖載35噸，可以通過引導滑輪增加到70噸，還有電動扳手和焊接系統。
全車重量為40噸，由4名車組人員運作。它被用於回收損壞的車輛、拖動失能的車輛、更換車輛零部件、抬起重達20噸的車輛，並攜帶備用的豹式主戰坦克克引擎、構工或者給其他車量進行加油作業。
文章來源：Germany supplies Ukraine with 12 Bergepanzer 2 recovery vehicles based on Leopard 1 tank chassis
#反坦克飛彈 #裝甲救援車 #2式 #Bergepanzer 2 #ARV
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。