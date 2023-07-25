烏軍北約部隊繼續與俄軍交戰，今天（二）一支烏軍在社群網路上發布的影片畫面顯示出，一台採用豹1坦克底盤的的裝甲救援車，距離拍攝者不到5公尺的距離前被反坦克飛彈擊中，所幸旁邊了鄰兵都倖存了下來，然而從煙霧中散發的燃燒火光看來，車組人員可能凶多吉少。

🇷🇺⚔️🇺🇦 Ukrainians film their Bergepanzer 2 armored recovery vehicle get hit by an ATGM.



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跟據《軍隊識別》（Army Recognition）報導，裝甲救援車2式（Bergepanzer 2）是一款裝甲回收車輛（ARV, Armour Recovery Vehicle），設計用於在戰場上回收和救援失去作戰能力的主力坦克。該車輛是基於豹式主力坦克（Leopard MBT）的底盤，但具有特化型的車身。

裝甲救援車2式配備了一個裝在車體前部的推土鏟，車體右側裝有液壓操作的吊臂，該吊臂在前部可以旋轉。它還配備了一個拖纜絞車，很拖載35噸，可以通過引導滑輪增加到70噸，還有電動扳手和焊接系統。

全車重量為40噸，由4名車組人員運作。它被用於回收損壞的車輛、拖動失能的車輛、更換車輛零部件、抬起重達20噸的車輛，並攜帶備用的豹式主戰坦克克引擎、構工或者給其他車量進行加油作業。