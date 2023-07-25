黑澀會美眉出身的大牙(周宜霈)日前指控陳建州(黑人)對她性騷，承受巨大的輿論壓力，近日還收到陳建州的刑事告訴狀，成為MeToo事件首位挨告者，身心煎熬到求助身心科，而指控許傑輝交性感作業的吹哨者女星黃云歆也多次公開力挺，最近大牙更換臉書粉絲專頁的封面照，驚喜同框讓粉絲看得好心疼。

大牙今(25)日更換粉專封面照，可見她跟黃云歆一前一後站在一起，分別穿著黑色以及白色背心，值得注意的是，大牙用單手遮住黃云歆的左眼，儘管貼文並未附上任何文字說明，不免讓人聯想。黃云歆在留言區寫下：「我算是替沒有耳洞的女孩們謀福利成功」，粉絲們則刷出一排打氣留言，更有人鼓勵：「無畏無懼。」

事實上，兩人是為了大牙自創的飾品合體拍攝，黃云歆17日便附上側拍影片寫道：「要上架新品，盡一點小女友的責任，幫男友拍攝新品，順便慶祝交往十週年」，大牙則開心回應：「默契100分的我們，愛妳」，原來除了臉書封面的遮眼動作，還可見貼在胸口、背後環抱等動作，引起粉絲熱烈的討論。

見此，女星小嫻說：「這影片是白色的，好閃」，黃云歆回覆：「肯定是當婚紗拍」，貝樂彤大讚：「背後環抱太甜蜜了啦！」，黃云歆開玩笑說：「完全不把阿廖(指大牙老公)放在眼裡」，粉絲們則說：「好可愛喔喔喔喔」、「哇好Man欸，帥氣爆表」、「又帥又美」、「這畫面太美了吧！」

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