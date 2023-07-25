杜蘇芮颱風來勢洶洶，氣象局已發布陸上颱風警報，且不排除增強為強烈颱風，明後天距離台灣最近；富邦人壽、中國人壽、新光人壽、國泰人壽、南山人壽以及三商美邦等壽險公司，陸續啟動保戶關懷機制，若保戶因颱風災害成為受災戶 ，除快速理賠外，還可申請續期保險緩繳、理賠預付金、緊急醫療代付等各項服務，壽險公司提醒民眾嚴防強風豪雨、提早做好防颱準備。

富邦人壽表示，已啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、緊急醫療代付服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等六大緊急應變方案與關懷措施，申請期間為即日起至今年9月30日止，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為112年6月～112年10月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。

中國人壽表示，若能提出公家機關開立的受災證明的災區保戶，在保費緩繳部分，續期保費應繳日期為7月25日至今年10月25日者，即可將保費繳款期限延長至應繳日起的3個月；已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠等，比較棘手的是若在風災中受傷，需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，中國人壽即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補，若保戶住院治療、符合相關規範，可申請最高10日，上限6萬元的「住院預付金」。

除壽險業外，產險也有相關的關懷機制，南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，可撥打理賠服務專線，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。