國軍漢光39號實兵演習24日起一連舉行5天，這次演習科目大幅增加民間重大基礎關鍵設施的防衛推演，連續2年漢光演習重心都在北部，可以看到國軍防衛作戰的重點從「灘岸殲敵」逐漸變成「國土防衛」。對此，前立委郭正亮25日就表示，「我們以前兵推要嘛是海面作戰，再過來是反登陸作戰，現在是灘頭決戰，這不就是戰爭逼近了嗎？」前立委沈富雄也認為，「這是在民進黨統治之下進行的，這是賴清德講的不打自招，打了自己一個大耳光」，引發討論。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，「兩岸武力對峙已經好幾十年了，為什麼我們的戰術、戰略一天到晚都在改？原先是要制他們於海峽上面，現在變成灘頭決戰，結果灘頭也不要，變成國土，那我們乾脆搬家到夏威夷好了」。沈富雄更接著說，「這次大選賴清德說是民主與專制的選擇，我們的防守線越來越後退，這不是表示戰爭越來越接近嗎？」

沈富雄最後更直呼，「中國大陸的軍事力量越來越接近的話，這樣不是把專制的體制帶進來了嗎？這是在民進黨統治之下進行的，這是賴清德講的不打自招，打了自己一個大耳光」，郭正亮更補充，「我們以前兵推要嘛是海面作戰，再過來是反登陸作戰，現在是灘頭決戰，這不就是戰爭逼近了嗎？賴清德還說沒有這件事，這不就不攻自破了嗎？」