寧德時代去年6月發佈的CTP3.0麒麟電池能量密度可達255Wh/kg，可實現整車1000公里續航，並且支持5分鐘快速暖開機與10分鐘快充，目前該款電池已實現量產裝車。外界有諸多期待的鈉離子電池已出台首發車型，推進M3P電池產業化。

《快科技》報導說，7月25日晚寧德時代發佈2023半年報，實現營收1892.46億元（人民幣，下同），同比增長20.33%；歸母淨利潤207.17億元，同比增長153.64%。

在技術方面，上半年公司研發費用投入達98.5億元，同比增長70.77%。動力電池方面，公司無熱擴散技術電池產品批量應用；麒麟電池已實現量產裝車，助力CLTC綜合工況續航1000Km以上車型的上市；發佈全新的凝聚態電池，拓寬以高安全和輕量化為核心的應用場景；宣佈4C麒麟電池首發平台和鈉離子電池首發車型，推進M3P電池產業化。

報導說，2022年6月寧德時代發佈CTP3.0麒麟電池，由於結構的改動，在相同化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統提升13%，能量密度可達255Wh/kg，可實現整車1000公里續航。

此外，CTP3.0麒麟電池支持5分鐘快速暖開機、10分鐘快充，並且在極端情況時，電芯可極速降溫，有效阻隔電芯間的異常熱量傳導。

報導說，目前搭載寧德時代麒麟電池的有極氪009、極氪001、哪吒S等車型，而理想4月份發佈的純電動車將是全球首個搭載寧德時代4C麒麟電池的產品。