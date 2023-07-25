格芯執行長柯斐德（Tom Caulfield）表示，格芯歡迎「在公平環境下的競爭」，示警德國補貼台積電將扭曲市場競爭。

柯斐德指出：「如果補貼不成比例的讓市場主導者受惠，就會形成依賴單一供應商、市場封鎖和降低供應鏈韌性的風險。」他表示，確保任何政府投資能夠促進健全的市場競爭，並且不會不經意的扭曲市場至關重要。

台積電對柯斐德的評論不予置評。德國政府發言人表示，國家補助全都要得到歐盟執委會批准，會確保「不會在歐盟單一市場扭曲競爭。」

德勒斯登所在的薩克森邦（Saxony）經濟首長杜利希（Martin Dulig），亦駁斥格芯對補貼台積電的批評。他表示，歐盟既然希望將晶片生產市占率由8％提升至20％，便會有足夠的空間讓業者發展。

近幾個月德國半導體產業吸引到大量投資，英特爾上個月宣布，德國東部馬德堡（Magdeburg）兩座新廠房的投資金額，將由170億歐元提高至300億歐元。

此外，格芯與意法半導體（STMicroelectronics）本月公布合作計畫，將斥資數十億歐元在法國打造半導體廠，該計畫亦得到法國政府金援。

部分經濟學家對德國政府為了吸引科技企業到德國設廠的補貼規模感到擔憂，認為政府浪費了納稅人的錢。英特爾基於能源與營建成本攀升，要求德國政府提高馬德堡廠的補貼，從原先的68億歐元增加至99億歐元。

外界預期台積電將下一家宣布在德國設廠的大廠。產業專家表示，台積電將得到《歐洲晶片法案》的財務支持，該法案的規模達430億歐元。

台積電即將赴德勒斯登設廠令已經進入德國的對手憂心忡忡，特別是深耕德國市場數十年的格芯。