龔明鑫率產官學研等28人訪問團於7月22日前往中東歐等歐洲國家，與團者除政府單位外，還包括中華電信、SEMI Taiwan國際半導體產業協會，以及國內重要研究機構、大學與資通訊、半導體、金融及創投等代表。

國發會發布新聞稿表示，透過本次訪問團活動，將進一步與捷方在半導體產業與人才培育、5G、科研等面向強化雙邊關係。此行，參議長韋德齊率首席副參議長德拉霍什等代表，歡迎我國訪問團。

龔明鑫致詞時表示，捷克是台灣在歐洲最好的夥伴，此行率團赴捷收穫相當豐富，將來雙邊有更多合作發展空間，自2021年10月到訪中東歐三國後，國發會即主責中東歐專案管考，不僅就當時承諾捷方代表的合作事項，甚至加碼成立2億美元之中東歐投資基金及10億美元之中東歐融資基金。

龔明鑫指出，目前投資基金已通過投資捷克VR公司500萬美金，融資基金也已通過我商英業達為擴大投資捷克所申請的720萬美元融資，投、融資基金仍有許多潛在案件持續評估中。

國發會表示，我訪問團於昨(24)日也拜訪眾議院議長艾達莫娃並進行會談，除了官式拜會，訪問團此行也與捷方業界交流，在半導體部分，台捷半導體產學研代表透過座談，探討半導體產業合作面向，此外，捷克貿工部旗下的5G技術及法規部門及捷克電信商及ORAM業者，也與我訪問團會面。