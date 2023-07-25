台中一位林姓媽媽近日到花蓮一家餐廳消費時，因為5歲兒子吵鬧、亂開冰箱被拒絕服務，沒想到林女卻因此號召親友對餐廳洗負評，貼文曝光後林女反遭洗版，更被肉搜出她是婦產科醫師娘、透過直播販賣仿香奈兒淘寶貨，過去疑似從事八大行業。原本林女放話說自己沒做錯事不會關臉書、已找律師捍衛自身權益，稍早卻悄悄關閉個人臉書，只剩下粉專記錄著林女的痕跡。

林女日前表示，她帶5歲兒子入店點餐時，兒子伸手摸了櫃檯的5隻塑膠恐龍，被老闆出聲制止後，兒子跑到階梯上跳上跳下，卻再度遭老闆喝斥，之後兒子走到店家的冰箱要開門，老闆大喊「不要碰！」、「妳可不可以管一下妳的小孩」，還要她詳讀店內店規，林女因此氣憤的號召親友，「我的姊妹們，我現在非常需要妳們，尤其是有小孩的媽媽們，我實在太氣，用評論灌爆他，連一顆星我都不想給！」

事後林女被查出是婦產科醫師娘，在網路經營手工花生糖和直播販售包括仿香奈兒淘寶貨的服飾，過去疑似從事八大行業，從小三上位成功，帶兒子到餐廳用餐時，曾放任兒子在滿是酒瓶的玻璃櫃前奔跑，還自豪「整間餐廳都是我的運動場」，另外兒子從托嬰中心到上小班、中班，都曾被老師告知會咬人、搶人玩具、上廁所時偷打同學屁股。

面對網友們湧進臉書洗版，林女原本表示自己沒做錯事、不會關臉書，已經找了律師要捍衛自身權益，如今卻悄悄關閉個人臉書，只剩下她經營直播販售服飾的臉書粉專，持續遭到不滿的網友們攻擊。