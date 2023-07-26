儘管TikTok面臨美國在資安方面的嚴格審查，但仍無法阻擋該公司拓展業務的腳步。路透社報導，TikTok在電子商務的嘗試，正是想要複製大陸快時尚品牌Shein和拼多多旗下跨境電商平台Temu在美國的成功，創立從生產製造、銷售、運送等一條龍服務，為更多大陸製造商和店家銷售商品，並整合儲存和運輸工作。

另外，過去主打影音的TikTok，25日宣布將正式開放使用者以純文字發文，此舉使推特（Twitter）的競爭者再加一位。

法新社報導，TikTok與Meta推出的Threads不同的是，TikTok選擇將新推出的純文字發文功能，加到原本的應用程式中，而不像Meta再推出Threads的個別APP。

報導中也提到，TikTok表示，新的發文方式將擴大「TikTok上所有人在內容創作上的極限」，並開創出在內文和圖片說明上的創造力，根據專業網站Business of Apps估計，TikTok每月活躍使用人數約達14億人。