以解說為主的不露臉YouTuber「叉雞」近期因製作YouTuber「尼克星拳擊」的抄襲事件影片，遭對方約戰，而叉雞也大氣接戰，誰料雙方因約戰條件談不妥，因此多次隔空喊話，在社群上掀起討論。其中，叉雞因自稱說書界的「Pan Piano」，釣出「Pan Piano」本尊更新一則影片回應，被大讚是「夢幻聯動」。

不露臉YouTuber「叉雞」在頻道上擁有逾64萬名網友追蹤，日前因製作YouTuber「尼克星拳擊」的抄襲事件影片，遭到尼克星約戰。對此，叉雞回應接戰，同時一併列出他的參戰條件，表示他可從8月7號到14號之間挑一天，且與他對戰完後，須再接著出戰另一名YouTuber拳擊小潘等。豈料，尼克星對此表示接受13、14日的約戰日期，但卻指出叉雞若要他與拳擊小潘對戰，需再支付100萬元的出場費，而叉雞則火速回應：「好好證明自己比出場費什麼的都重要。」認為他若不趁現在好好跟小潘打一場，等時間過了、熱度一退就沒人在乎。雙方隔空交火的舉動，在社群上掀起討論聲浪。

由於叉雞曾在回應約戰言論時表示：「那天我應該會找個絲襪之類的套頭，畢竟不露臉就是我的賣點，我會形容自己就是說書界的Pan Piano。」對此，Pan Piano 今(25)日晚間更新一則影片，以「大家好，我是鋼琴界叉雞」為題，並將絲襪套頭、帶上紅色拳套，擺出揮拳擊打的動作，後也彈奏起動畫《第一神拳》內的曲目〈夕陽下的紙飛機〉。

Pan Piano此番幽默跟上時事的舉動也讓粉絲笑翻，紛紛留言表示：「這幽默感真的是鋼琴界第一，只能給讚」、「一個説書界的Pan Piano,一個鋼琴界叉雞。這聯動會不會太驚喜」、「這個幽默感可以，叉雞肯定興奮地睡不著」、「是不是該讓叉雞選一首出場BGM，跟一首被擊倒時的BGM，現場伴奏。」