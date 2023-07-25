國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)今天表示， IAEA調查組在烏克蘭札波羅熱核電廠（ZNPP）外，發現在定向殺傷人員地雷。顯然控制該電廠俄軍，把電廠視為軍事要塞。

在 7 月 23 日的一次巡查中，原子能機構專家團看到，一些地雷位於廠內區域和外部邊界之間的緩衝地帶。

格羅西說：「調查團隊已向該電廠提出這一具體發現，他們的回應是，這是軍方的決定，並且地雷也是在軍方控制的區域。」

「但是，在核電廠範圍放置此類爆炸物，不符合國際原子能機構的安全標準與和核安全指導，還對核電廠內工作人員造成額外的心理壓力。雖然初步評估是，這些地雷要是發生任何爆炸，也不應影響該核電廠的安全，也不觸發安全保護系統。」

最近幾天，國際原子能機構專家對札波羅熱核電廠進行定期檢查，沒有看到任何重型軍事裝備。他們繼續要求進入反應爐屋頂及其渦輪機廳，特別想去3 號和 4 號機組。

雖然沒到3、4機組，但是專家們參觀了6號機組主控制室、應急控制室、安全電力系統，以及汽輪機大廳部分區域，沒有觀察到任何地雷或爆炸物。

上個月，第聶伯河沿岸的卡霍夫卡大壩被炸毀，淹沒了大片土地，並威脅到核電站冷卻核燃料所需的水。國際原子能機構的聲明稱：「專家正在繼續密切監測冷卻水的數量，目前水供應還保持相對穩定，應可以持續幾個月。」