台積電擴廠效益在日本熊本縣噴發！據多家日媒報導，不但熊本業者積極上課，準備迎接來自台灣的移民和觀光客，當地學校也計畫以英語授課的方式，讓台積電員工的子女能安心繼續學業。

根據熊本地方媒體「熊本放送」（RKK）及熊本電視台報導，熊本縣商工會聯合會看好台積電在菊陽町設廠帶來的經濟效應，預計未來台灣員工與觀光客都將增多，因此開設「台灣代課入門研討會」，希望透過台灣講師的授課，讓縣內包括餐飲與伴手禮業者等企業能學習有關接待台灣客的服務知識。

24日的研討會上，共有20位業者參加。他們除了演練待客的用語，也學習台灣遊客在飲食、旅遊與消費的趨勢。商工會聯合會計畫在縣內9個地點舉辦類似的研討會。

【TSMC進出対策に】「待っているだけではダメ」台湾からの移住・観光客の増加に備え『台湾おもてなし入門セミナー』 https://t.co/gGBmLrT7I1 — RKK NEWS DIG Powered by JNN (@rkkhodo) July 24, 2023

有觀光業者直言，自己並不清楚台灣的語言和文化，但她知道光是空等是不行的，因此才來主動學習了解台灣人的旅遊需求。

另據《讀賣新聞》報導，熊本大學在24日宣布，考慮明年秋季在教育學院附屬小學和初中接受外國兒童入學，其中包括台積電員工等半導體業者的子女，預計將以英語授課。