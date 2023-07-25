中颱杜蘇芮持續逼近南台灣，中央氣象局今晚23時30分發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區域除了原有台東、屏東、恆春半島外，再新增高雄。颱風外圍環流挾帶雨勢已撲向東半部，氣象局稍早針對宜花東、屏東4縣市發布豪雨特報。

中央氣象局指出，第5號颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

今(25日)晚至明(26)日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪增大；臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

25日23時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約360公里之海面上，以每小時11公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑100公里。