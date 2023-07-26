女星苗可麗忙於拍攝八點檔之餘，時常在社群平台分享生活，24日透露最近時常接到推銷貸款的電話，不滿抗議生活已被打擾，不料對方的思考模式相當奇葩，讓她火大砲轟：「你跑到我面前露鳥，你說不要看就好啦！這樣邏輯對嗎？」

苗可麗24日在臉書粉專描述推銷貸款的電銷人員之間的對話內容，她透露對方劈頭就問：「小姐妳貴姓？」，苗可麗困惑回：「現在是你打給我」，對方則表示是工作需求而打電話，苗可麗聽完不願多說，直接反問：「你怎麼有我電話？」

電銷人員聲稱電話號碼為隨機選取的，當下苗可麗隨即表達不滿：「你們造成我的困擾了」，竟得到回應「那妳不要借（接）就好啦」，接著就被掛斷電話。憶起整段對話，苗可麗認為電銷人員的思考模式，與露鳥俠被人抗議後，回答「不要看就好啊」相同，拋出3個疑問：「現在人怎麼了？這樣邏輯對嗎？先生你有事嗎？」，同時苗可麗也附上在車內瞪大眼睛的自拍照。

文章曝光後星友紛紛獻策，男星陳志強分享自身經驗：「我接到這種電話都會說：『我很有錢！有錢到爆炸！！』然後他們就掛電話了」，林健寰說：「我會問『借錢要還嗎』再說不借了，再見」，粉絲們也留言訴苦：「太過份了」、「重點是人家在上廁所還要趕出來接電話」、「很常接到這種電話！很傻眼」、「下次接到就用『公車萍』劉玉英的口氣來接，耍耍他們也蠻有趣的。」