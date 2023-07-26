戴德梁行台灣資本市場部執行董事賴一毅今天表示，位於台北市復興南路一段368號的「裕台企業大樓」部分樓層標售案，標售4戶商辦，坪數分別為103坪、104坪、209坪、214坪，再加上坡道平面停車位8個；但底價不公開，大概在6.33億元左右，標售方式則採取三種，一個是合併標，一個是分層標，一個是分戶標；傍晚開標結果，台中銀旗下的台中銀租賃事業股份有限公司，以6.42億元得標，掃走4戶。

台中銀今天也公告，子公司台中銀租賃事業以每坪平均約96.99萬元得標，合計建物共632.72坪；至於停車位，每個價格約350～360萬元，得標總價共6.4189億元，用途為部分自由、部分出租。買家包括有上櫃生技股友華生技醫藥（4120）、和強公司、愛斯佳投資公司3家，公司登記地址都位於「華固創富中心」，都是友華集團關係企業。

其中友華也公告，處分「裕台企業大樓」3樓及7樓辦公室共計3戶建物，加上4個坡道平面式停車位，包括土地約46.5761坪，建物474.5322坪，處分利益約2.3億元。

據內政部實價登錄資訊顯示，「裕台企業大樓」最高每坪成交價達96.4萬元，平均成交單價約落在94～95萬元。

今天標售最新行情，台中銀租賃事業得標的單價96.66萬元，已再度改寫該大樓史上新高紀錄，顯示其看好市中心商辦市場前景。