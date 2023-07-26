台北市中山北路最美的五段樹海第一排，創意家行銷團隊為換屋客嚴選的新案登場，由老字號營造廠地樺營造董事長趙素堅擔任幕後推手，精湛工藝打造「碩樺ARTIST」藝術建築，樹海、捷運、百貨商圈、國際學校、大型醫院等五大買點一次到位，躍居為近期台北市房市指標。

創意家行銷團隊副總經理柯仲武表示，「碩樺ARTIST」是創意家嚴選好宅中相當獨特的產品，基地就座落在中山北路最美的五段，鄰近士林官邸特區的中正路至福志路短短400公尺，預售新屋不但歷年來寥寥可數，相對稀缺，且坐擁士林官邸、福林公園、志成公園等廣達34公頃的公園綠地，更可飽攬中山北路五段樹海第一排的綠蔭豪景，在後疫情時代，住得健康養生，已躍居為購屋置產的新顯學。

柯仲武表示，「碩樺ARTIST」也擁有豐富便利的生活機能，距離北捷最強金脈-捷運紅線士林站僅約450公尺，緊鄰士林站旁為台北捷運首座TOD共構大樓，未來將引進華國飯店、商場等全新的商業設施，預期對於士林站週邊房市將帶來相當大的助力。

柯仲武表示，附近國際學校密布，有台北美國學校、日僑學校、歐洲學校，還有以菁英教育聞名的私立薇閣、奎山中學等，都薈萃於週邊；而附近包括台北榮總、振興、新光、陽明等大型醫院林立，醫療資源充沛而集中，也是其他行政區所罕見。

值得一提的是，在工料雙漲的大通膨時代，一般建商都面臨營建成本大幅攀升、工班和工期無法掌握等困擾，但是這些困擾在碩樺建設董事長、同時也是老字號甲級營造地樺營造的董事長趙素堅身上，卻看不到；因為地樺營造曾連續多年獲得營造業指標的金質獎、金石獎，且擁有SGS國際認證18年品質永續獎，推出自建案皆採土地開發、建設規劃、營造機電等建築專業一體化，不必擔心日後預售屋發包不出去、蓋不好、或蓋不完，對消費者來說，無異是安心購屋的最佳保障，這也是一般預售案所沒有的優勢。

另外，柯仲武強調，在高房價時代，一般建商往往會刻意縮小坪數，以降低總價，不過「碩樺ARTIST」公設比32％，一層僅3戶規畫47～62坪，每戶都有三面採光、衛浴都開窗，通風採光再加分；尤其60坪戶型即擁有雙主臥，客廳面寬達4米75，相當於以往70～80坪豪宅等級的規格。

而基於結構安全再升級，建商全面高規格打造本案，即使15樓建築也採用SRC結構，更在3～12樓整整10個樓層把制震系統裝好、裝滿，且提供客戶15年結構、6年防水、4年公設機電保固等。

在開價方面，柯仲武表示，由於建商為深耕營造工程逾40年的一線營造大廠，可掌控工期及成本，因此「碩樺ARTIST」與同路段預售新案已揭露的實價每坪130萬元相較，相對平實，頗獲客戶認同及青睞。