可惡至極！中國甘肅永靖一名吳姓男子，幾年前認識未婚妻，2人日久生情展開交往，並討論要共組家庭，但雙方對於聘金和結婚事宜意見分歧，爆發激烈的衝突。萬萬沒想到，他竟趁女方睡著時持刀行兇，遭到警方逮捕。

根據起訴書，吳男今年48歲，2019年認識到他家打工摘枸杞的趙姓女子，2人產生好感，很快就進展為情侶關係，2021年12月商量共組家庭，但幾次的溝通都不歡而散，某次的電話對談中，雙方對結婚和聘金的事沒有共識，發生嚴重的爭吵，讓趙女氣得不想結婚了。

吳男認為未婚妻欺騙自己，不滿被罵，便買了一把尖刀，萌生想殺人的念頭。當天晚上，他搭計程車到趙女家，從後院翻牆進入院內，等到對方睡著，便打破臥室窗戶進房，朝趙女胸部連刺好幾下，還用衛生紙沾取鮮血，在牆上寫下：「我不想殺人」、「這都是趙女逼我了」2行大字。

吳男氣得持刀殺害趙女。（示意圖／翻攝自photoAC）

事後吳男在趙女家找到一瓶白酒和一瓶洋酒，獨自一個人飲用，到了中午趙女的兒子因為一直打不通媽媽電話，於是趕回家查看情況，發現房間窗戶有破損，進門後驚見躺在血泊中的媽媽。而吳男則坐在院子，看見有人闖進來，下意識就是拿刀要刺人，嚇得趙女兒子逃離現場並報警。

吳男萬念俱灰想結束生命，用殺死未婚妻的利器，朝自己胸腹部捅了幾刀，但沒有成功，不久離開趙女家，2小時後遭到警方逮捕。

檢察官認為，吳男和未婚妻因重組家庭的事情發生矛盾，產生殺人的想法，還在深夜持刀進入趙女家將其殺害，應當以故意殺人罪追究刑事責任。雖然吳男到案後坦承犯罪，但犯罪後果嚴重，且無能力賠償被害人親屬損失，因此建議判處死刑。

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