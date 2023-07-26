出社會工作，一天大部分時間都在公司，因此在工作環境裡的人際關係就很重要，近日有網友透露自己剛出社會不久，與同事聊了許多自己的私事，因某種原因，現已跟那名同事關係破裂，讓原PO後悔莫及。貼文一出，許多過來人紛紛發話。

一名網友在《Dcard》上分享，以「跟同事透漏太多私事會怎麼樣？」為標題，因為剛出社會在人情世故上沒經驗的她，上班時跟同事透漏太多自己的私事，現在跟那位同事關係不如以往，讓原PO很後悔，又因平常上班時間還是會在一起，所以常常聽到對方在背後說三道四，讓原PO不知如何應付。

貼文出來後，有許多網友提出自己的建議幫助原PO，「少說話多做事！職場是險惡的，哪天被人桶刀都不知道，只能相信自己。」「十幾年的職場心得：上班好同事，下班不認識！」「職場是用來賺錢，不是用來交朋友的！」「同事之間只有利益關係，怎麼會想跟同事分享私事。」「職場的小人很多，表面上跟你很好，私下抱怨的大有人在，真的噁心。」「下一份工作注意一點就好」

也有網友分享自己在職場上遇到的經歷，「我同事也是這樣，私下跟他抱怨公司的各種事，他竟然全部跟主管講！」「我也遇過明明答應我不會說出去，結果當天晚上就跟別的同事說了，後來對他有心結，不敢信任了。」「我遇過會到處打聽別人私事，表面帶著善意跟你話家常，背地卻是把你告訴他的事情當笑話講出去。」網友認為職場不是可愛動物園，只有洪水猛獸。

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