「鷹速小子」谷毛唯嘉在《Sports會客室》分享自己的籃球路。

因為哥哥的關係，谷毛唯嘉從國小一年級就與籃球結緣，高年級便立下未來要打職籃的夢想。而在訓練營認識恩師劉孟竹，從助健行科大兩度稱霸UBA，到台灣運彩×T1聯盟選秀被臺南台鋼獵鷹挑中，被稱作「鷹速小子」的他在恩師指導下展翅高飛，職籃菜鳥球季就勇奪新人王與最佳第六人兩項大獎，成為最亮眼的新星之一。

「國小參加一個訓練營，孟竹哥是助理教練，國中能仁有時候也會來我們自強做移地訓練，跟他都有接觸，到了大學也加入孟竹教練的球隊，到了職業又很幸運能夠加入台鋼獵鷹，又能在他的球隊底下打球。」谷毛唯嘉說，劉孟竹很了解他的特色，「知道該怎麼去使用我這名球員，對我來說也能在場上打得比較自在一點。」

來自花蓮的谷毛唯嘉，因為大4歲的哥哥先加入籃球隊，讓他小一就破格成為籃球隊的一員，也在五、六年級的時候，就決定未來想以打職籃為目標。儘管從小個頭都是最矮的，讓他一直擔任1號控球後衛，但有著速度快、切入刁鑽的優點，谷毛到自強國中首次參與科班訓練，也如魚得水，國一就進入正式名單參加國中籃球聯賽JHBL。

高中進入籃球名門能仁家商，谷毛唯嘉在高三與隊友殺入HBL冠軍戰，卻於第3節一度領先15分的情況下，遭「綠色神盾」松山高中逆轉勝出，迄今仍是谷毛籃球路上的最大遺憾之一，「這一次的教訓，就是讓我到現在還是很深刻，會隨時去提醒自己，要隨時準備好。」

大學正式加入劉孟竹麾下，谷毛不僅嘗到奪冠滋味，也在2021年遞補入選中華隊，在亞洲盃資格賽繳出場均7.3分、2.7助攻成績單。他坦承以自己的年紀，若非疫情可能還要再努力幾年才有機會選上，「那時候去就是抱著一個學習的心態，確實收穫不少，看到這個世界的強度，也會讓我看到自己學習的目標。」

谷毛唯嘉菜鳥球季就抱回新人王與最佳第六人兩項大獎。（中時新聞網攝）

谷毛唯嘉最重要的目標之一，就是國小立下的「打職籃」志願，他也在去年的台灣運彩×T1聯盟選秀會上，如願被獵鷹第一指名看中。「鷹速小子」沒讓台鋼及恩師漏氣，整年度繳出場均13.3分、4.6助攻佳績，不僅拿下聯盟「新人王」獎項，還擊敗隊友布拉、新北中信特攻林秉盛，勇奪最佳第六人。

「從小就把職籃當作一個目標，也一直不斷的努力、不斷地去push自己，最後在選秀會聽到自己名字的時候，真的有一種美夢成真的感覺。」谷毛回顧自己的職籃生涯菜鳥球季，「在菜鳥年也能拿下兩個獎項，其實相當不容易，新人王這個獎項又是一生只有一次，最佳第六人這個獎項，其實自己也沒有想太多，就是做好自己的本分。」

台鋼獵鷹在2022-23賽季屈居亞軍，新球季矢志奪冠，谷毛也希望自己傳切投的決策更為果斷，「第1年的時候，有時候想要投，又想要傳，又想要切，就是拿捏沒有那麼好，有點模稜兩可的感覺，到了自己的空檔不敢出手，到最後變成失誤，第2年這點是我可以去做加強的地方。」

籃球路一路走來，谷毛唯嘉除了感謝恩師提攜，也謝謝爸媽與女友的支持，爸媽對他從不設限，支持他做自己熱愛的事情，交往4年的女友則不管他打得好或打得不好，都不厭其煩的提醒他不忘初心。

谷毛唯嘉也感謝台灣運彩冠名贊助T1聯盟，「讓我們球員有一個很好的舞台去發揮自己、展現自己，不管是設備、環境的改善，對台灣籃球包括我，都是很好的事。而運動發展基金能幫助運動員出國比賽、提升訓練環境，是我們運動員最強大的後盾。」

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，2014年至今已累積挹注運發基金逾380億元，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。