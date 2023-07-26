大陸全國田徑錦標賽如火如荼進行中，在名單中有一名跨欄女選手在網上引起討論，她是來自湖南的夏思凝，早在她18歲時就因神似韓國女神IU爆紅，如今20歲的她還擁有9頭身比例；驚人的是，夏思凝不只有高顏值，今年她更奪下女子100公尺跨欄金牌。

綜合陸媒報導，來自湖南的正妹運動員夏思凝，在22日女子100公尺跨欄決賽中，以13秒25成績奪下金牌；當日決賽在微雨中進行，當時夏思凝奪冠後情緒一度失控，蹲坐在地上喜極而泣，因為這是她職業生涯迄今的最高榮譽，但她其實對自己成績不夠滿意。

夏思凝不僅有神似IU的明星臉，更有9頭身完美比例。（圖／摘自夏思凝微博）

其實夏思凝並非從小就練習田徑，她兒時學習舞蹈，直到國一才決定開始練田徑，短短幾年就憑著天賦和努力進步神速，練習跨欄僅3年，就在2017年奪下女子100公尺跨欄冠軍，被認為是「劉翔師妹」。

不過，夏思凝最令外界關注的，是她有一張神似韓國女神IU的臉蛋，加上20歲就有170公分的身材，9頭身完美比例的她，每每站在跑道上，立刻成為全場焦點；一直以來有許多網友認為她是「明明可以靠顏值，卻要憑實力」，因此她也被譽為「田徑第一美少女」。