美、澳等13國「2023護身軍刀」軍事演習進行中，中國大陸海軍「天王星艦」也展開情報蒐集。前空軍副司令、退役中將張延廷25日在《新聞大白話》節目指出，本次護身軍刀有5大特色，13國、3萬多人為規模最大，過去不跟美國同調的印尼首次參加，德國也首次派出傘兵演練空降立體作戰，且是美國首次在海外的海軍成軍，並有1澳洲軍官駐在坎培拉號。日本也派準航母出雲號，試射124反艦飛彈與03防空飛彈，中共當然高度重視。

張延廷表示，這個澳洲軍演護身軍刀2023有幾個特色，第一，有13國、3萬多人，規模最大。這個護身軍刀是每2年1次，不是每年舉辦的。第二，這是印尼首度參加，一般來講對美國的這些軍演，印尼比較不熱衷，印尼人口2億7千多萬人，他在國防、外交的自主性蠻高的，並沒有跟美國這方面有同步調，但這次首度參加了護身軍刀。除了13個國家外，還有4個國家派觀察員，包括印度、泰國、新加坡、菲律賓。

「他這個期程蠻長的，一直到8月4日，將近半個月！」張延廷提到，第三個特點是，德國首次派兵參加，這次主要派的是傘兵，派了210位傘兵，加上30個陸戰隊隊員，除了登陸作戰跟反登陸作戰，另外加上一個空降作戰，由德國來擔綱。這次演練的科目還蠻多元的，還有立體作戰。

張延廷指出，還有第四個特徵，美國這次首次海外海軍成軍，濱海作戰艦坎培拉號，當然他是以澳洲的地名來命名，但是美國首次在海外成軍，他選擇澳洲，換句話說，跟澳洲在軍事上的關係還蠻頻密的。而且坎培拉號有澳洲海軍軍官1員常駐在上面，美、澳一起來運作坎培拉號。

「最後一個特徵就是日本。」張延廷強調，日本這次配了出雲號的準航空母艦過去參加，同時也是第一次在海外、在澳洲試射他的124反艦飛彈，跟03防空飛彈。

張延廷說，中共派了2艘電子偵查艦過去做情蒐，把相關的頻譜、作戰的模式儘量蒐集，透過人造衛星送回大陸做研究，對護身軍刀也蠻重視的。