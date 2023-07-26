國民黨中評委邱復生證實，24日在中評會上提議將前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第一位。而最近就有一份民調指出，有72.08％的網友「支持」將韓國瑜列入不分區立委第一位，僅有27.92％的網友「不支持」，引發討論。

對此，根據《NOWnews》25日起針對「你支持國民黨將韓國瑜列為不分區立委第一名嗎？」進行網路民調可以看到，截至25日晚間23時止，有72.08％的網友「支持」將韓國瑜列入不分區立委第一位，僅僅只有27.92％的網友「不支持」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示「會做事」、「帶領國民黨的立委們，為國家為人民奮鬥」、「韓國瑜值得」、「國民黨在國會需要有好領導、有組織、有戰力」、「敢說真話」、「韓總以前是立法委員！他應熟悉立院的事務吧！」、「支持啊，為什麼不支持？」、「有領導人的才華」。

文章來源：《NOWNews》民調
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