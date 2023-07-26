台灣民意基金會公布各政黨支持民調，32％民進黨、23％國民黨、17.3％台灣民眾黨、22.5％沒特別支持哪一個政黨。而這3個政黨的總統參選人最新民調，支持度分別為民進黨賴清德3成6，民眾黨柯文哲2成8、國民黨侯友宜2成。對此，前立委蔡正元25日就表示，「這三個人的支持度要有什麼太大的變動大概很難了，因為他們的形象、議題等各方面已經被固定下了，除非這三個人中間有哪一個人出了重大的失誤，否則就會固定到選舉前」，引發討論。

蔡正元25日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個政黨支持度是選民普遍的對於某一個政黨的民意代表，表現是否優秀的評價」，蔡正元更接著指出，「民進黨的支持度好像突然增高了，其實是民進黨核心的支持者有3成跑不掉，而國民黨的民意代表在2022年的地方選舉之後，都表現得可圈可點，所以國民黨的政黨支持度就節節上升，而民眾黨也有這種情形，這種就是反映民眾的感覺」。

蔡正元直言，「至於所謂的總統投票，那是個人的表現以及他支持者的盤勢有多大，民進黨給予賴清德3成5、3成6的支持度，那是他基本的底盤，民眾黨柯文哲的表現一定會超過其他民眾黨的民意代表，侯友宜的支持度在2成，在上一次的誤差範圍內，沒什麼太大的變動」，最後蔡正元更斷言，「這三個人的支持度要有什麼太大的變動大概很難了，因為他們的形象、議題等各方面已經被固定下了，除非這三個人中間有哪一個人出了重大的失誤，否則就會固定到選舉前」。