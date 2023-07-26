大陸軍事年度盛事之一「長春航展」，將於26日至30日在空軍長春機場舉行。據解放軍透露，運油-20將同框殲-20、殲-16，演練加油編隊飛行。前空軍副司令張延廷25日在《新聞大白話》節目強調，這次航展出動了八一跟紅鷹飛行表演隊，還用了常到台海周邊活動的殲-10C，相當重視文宣。而近日中俄聯演不但規模變大，且頻率增加，以往都是套招，這次除打實彈，中共的殲擊機還從俄羅斯的機場起飛，演習力道有強化。

張延廷表示，這次的長春航空展7月26日開始，總共是5天，一直到30日。這次比上次珠海航展受重視的就是，中共有3個飛行表演隊，包括八一飛行表演隊、紅鷹飛行表演隊，還有一個天之翼飛行表演隊，這次他出動了八一跟紅鷹。八一飛行表演隊是他的王牌，他用殲-10C。

「殲-10C有時候到我們台海周邊來活動耶！表示他們很重視這個長春航空展。」張延廷提到，這次紅鷹也來了，紅鷹他是有飛行教官，他算是有噴射，平常利用飛行時間來做演練。八一是王牌，是專職的特技戰鬥機飛行員，所以這次的航空展，他們是蠻重視這個文宣的。

張延廷指出，這次中俄軍演出動了9艘，還不包括潛艦，俄羅斯真的有派潛艦過來，做反潛跟攻潛的做為。第二個，他這次打實彈，防空飛彈跟反艦飛彈有打實彈，表示演習的力道有強化。平常只是套招，實兵不實彈，做無線電通信、隊形的排練，不打實彈，但這次打了實彈。

「第三個，雙方總共出動了30多架次，相當大！」張延廷強調，而且中共的殲擊機從俄羅斯的機場起飛，這是首次！因為以前都是從中國大陸起飛之後，通過對馬海峽，進入日本海，經過空中加油再回來，有做這方面的配套的演練。這次不用，直接從俄羅斯的軍用機場起飛！

張延廷直言，這次聯演的規模變大了，包含海上的艦隻，中共派6艘，包括1艘綜合油彈補給艦，規模變大，期程也蠻長。可以看出中國大陸跟俄羅斯在軍事方面的合作，有加強、深化的趨勢。當然俄羅斯因為俄烏戰爭在打，所以國際外交跟軍事合作的對象就聚焦在中國大陸，西方國家或多或少會有抵制現象，不參與或不邀請，這樣正好俄羅斯就跟中國大陸在一起了。「因此這次中俄聯合軍演不只規模變大，而且頻率增加！」