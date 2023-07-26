英國名導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的戰爭片《奧本海默》，以傳記電影形式描述「原子彈之父」奧本海默二戰期間於曼哈頓計畫研發原子彈的故事，才上映一周就開出全球票房1.74億美金（約54.9億台幣），然而，學者譚雅質疑電影前20分鐘沒有女性角色台詞，登場沒多久還是親熱場景實屬不當。

長期研究女性歷史的學者譚雅(Tanya Roth)日前看完《奧本海默》，在推特發表個人觀點，她表示這部3小時的電影，前20分鐘沒有女性角色講台詞，而且出場才一分鐘就出現啪啪啪的一幕，並提及電影缺乏種族多元化的觀念，從前30分鐘沒出現有色人種，到整部片只有兩名黑人這兩點便可佐證她的看法。

Feminist slams Oppenheimer because 'no women speak until 20 minutes' https://t.co/0avMlw1Cb9 via @MailOnline

'Tanya Roth' — KooDoo2 (@ken_mcmahon) July 22, 2023 Z

Wokeness is a mind virus pic.twitter.com/8ACJcJtPJ9 — End Wokeness (@EndWokeness) July 23, 2023

文章曝光後，譚雅受到一面倒批評，網友直言這部電影重點在於呈現歷史，當時參與曼哈頓計畫的黑人本就不多，更表示其實根本不在意是否有女性角色，質疑譚雅追求政治正確。至於為何一定要拍大尺度場景？導演克里斯多夫諾蘭受訪說過，奧本海默與塔特洛克(美國女共產黨員)魚水之歡過後，感情升溫不少，之後奧本海默更因而被懷疑是蘇聯間諜，也將人物性格刻畫得更加鮮明。

其實《奧本海默》一幕奧本海默應塔特洛克要求，在行房過程中，朗誦印度教三大經典之一《薄伽梵歌》的內容：「我現在成了死神，世界的毀滅者」，同樣引起印度教族群不滿，就連印度中央訊息委員會官員馬胡爾卡也公開斥責：「它是針對10億印度教徒的蓄意攻擊」，同時質疑好萊塢有雙重標準，處理跟伊斯蘭有關的內容時相當謹慎，相反印度教便未受尊重。最後出品方在輿論壓力之下，已將相關台詞剪輯下架。