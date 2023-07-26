中颱杜蘇芮持續逼近南台灣，中央氣象局今天凌晨3:15發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區域除了原有台東、屏東、恆春半島、高雄外，再新增台南。颱風外圍環流雨區也不斷擴大，氣象局對8縣市發布豪大雨特報，其中，收當其衝的宜花東地區有豪雨等級。

根據最新資料顯示，第5號颱風中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島將構成威脅。

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局針對8縣市發布豪大雨特報。今(26)日花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生的機率。

豪雨地區：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

大雨地區：基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣

颱風26日3時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約 340 公里之海面上，以每小時12公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間之最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑100公里。

今(26)日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪增大；臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。