大陸內蒙古烏蘭浩特市一對男女，24日去某餐廳吃飯，被店主的70多歲父親阻止攜帶寵物入內。不料，男子見狀卻接連辱罵「你的命都沒狗命貴」、「X你媽」，後竟揚言動手，氣得老翁心臟病發，店主目前也已報警。

綜合陸媒報導，老翁當時看到一對男女，抱著寵物進入餐廳坐下，上前提醒寵物禁止入內，並稱寵物恐會影響他人用餐，結果男子見狀惱羞成怒，起身離開之餘不忘飆罵「我祝你一輩子別發財」、「你的命都沒牠（狗命）貴」，竟還揚言動手，誇張行徑引來旁人側目。

此時，同行女子雖有出言阻止，男子卻不肯罷休，走出店外又怒嗆了好幾聲「X你媽」，讓老翁呆站在原地不知所措。對此，店主表示，事後老翁氣到心臟病發，目前也已報警，一切尚在維權當中。

消息一出引發熱議，網友相繼直呼「懷裡抱的狗都比他有有素質」、「對待不講理的人報警就對了」、「很多人並不是討厭狗，而是討厭狗主人不負責任的行為」、「狗永遠是狗，但人有的時候不是人」、「可憐的小狗，跟了個狗主人」。

更多 CTWANT 報導