男星陳建州（黑人）遭女星大牙（周宜霈）指控性騷擾，隨後范瑋琪加入戰局，偕同陳建州提起民事訴訟與索賠1000萬元，引發外界譁然。不過，陳建州24日突然撤回民事求償，改告刑事的加重誹謗。律師呂秋遠表示，陳建州此舉想必已與律師討論，而同為律師的他，也親揭此案不會成立的原因，並稱大牙不必害怕，「其他所有在Me too中被傷害的人，你們不孤單。」

呂秋遠在臉書發文表示，陳建州與范瑋琪當時提出民事求償的金額，確實要繳納裁判費10萬元，但在沒判決之前，仍能退三分之二，而繳納裁判費的原因是「法院幫你裁判私事，收取金額1%的費用」；一旦提告刑事就不需繳錢，因為「刑事的本質是公益，只要有人提告，檢察官就得受理」。

針對刑事，呂秋遠進一步指出，「不論再怎麼沒道理，想告一個人刑事，只要陳述事實，不要說謊，警察、檢察官都得受理，被告的人都得到地檢署應訊，也不會有誣告罪的問題。」接著他話鋒一轉，痛批陳建州和范瑋琪就是利用公共資源在處理自己的事情，「如果不是受害人，而是利用司法資源要以訟止謗，這就是標準的佔用公共資源，民事至少還有付錢，刑事可是不用繳錢，就要檢察官幫自己做事。」

至於此案不會成立的原因，呂秋遠提到，首先是要起訴加重誹謗，門檻實在太高，民事還有故意或過失的2種可能，而告加重誹謗只能是故意，「這件事調查下去，如果有其他證人，例如化妝師跟閨蜜，可以證明當下確實有『某些事情發生』，只是因為當時沒有報案，或是來不及蒐證，才會當下放過他。甚至有其他類似的受害人願意出來指證，都會讓加重誹謗的告訴案沒有生機。」外加若當檢察官不起訴處分大牙，陳建州可能會獲得「大牙指控是真的，因為你告他誹謗不成立」的鄉民認證。

此外，呂秋遠也推測陳建州改告刑事的原因：

1. 刑事要親自出庭，本人答辯，民事不用。檢察官直接訊問被告，被告壓力會非常大，因為律師不能代替她回答，但民事可以代理。

2. 刑事偵查中，律師原則上只有在場權、筆記權、陳述意見權，但沒有辯護權。民事審理中，當事人可以原則不出庭，授權律師辯論就好。

3. 刑事偵查不公開，民事審理原則公開，例外才不公開。案情細節可以不被天橋下說書的講上十天十夜。

4. 先前范范一起提告民事，有點尷尬。現在撤回至少不會被法官公開質疑原因。

5. 不起訴書原則不公開，只有司法記者可以看到（雖然這也很不合理），判決書原則公開，任何人都可以查詢。

6. 民事訴訟有固定庭期，拖延不至於太久。刑事告訴開庭時間由檢察官決定，如果檢察官太忙，可能半年以上都不會開庭。

7. 既然兩種方式都很有可能被認證，也想藉由「我有提告哦」來證明自己清白，刑事告訴至少不公開過程，民事到時候萬一全都露，那不是更慘？

8. 有些提告的人會想像，刑事是被告被抓去關，民事只是賠錢，所以告刑事被告的壓力會很高，比較願意和解。

一般來說，刑事對被告確實壓力比較大，因為被告往往都會想像自己被起訴判刑的可能。民事只是賠錢，而且可以請律師出庭，不必直接面對，壓力小多了。不過說實在話，如果刑事民事都會成立，妨害名譽一般都可以易科罰金，民事1000萬卻是這麼沉重的負擔，我應該會覺得民事壓力比較大就是了。

9. 有些人喜歡「以刑逼民」，利用提告刑事，要對方和解民事。有些檢察官也會希望送調解，讓雙方有機會可以和解。提告刑事可以利用對方害怕的心情，多一點和解的空間。

10. 恨意太深，不告刑事不足以平妻恨。太太要我告刑事，證明自己清白，我就告了。

最後，呂秋遠表示，所有在Me too中被傷害的人並不孤單，大牙也不用害怕，「證人、其他被害人、當天住在同一間飯店，確實有出差，都可以證明兩人『有可能發生』大牙指控的狀況。關於這種指控，要證明真實惡意實在太難，黑人要提告成功的機會也實在太低，會不會過一陣子之後，黑人又發表一篇『愛與原諒的聲明』，所以刑事也撤告，我們就拭目以待。」

呂秋遠臉書全文。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

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