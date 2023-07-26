45歲陳楚河去年底自爆有新戀情，稱與對方「還沒有正式到可以步入家庭」，時報周刊CTWANT則在6月28日直擊他不僅溫韾接送一名女子，兩人還一起手牽手去做運動，整晚互動自然、親密又甜蜜，最後更一起回家休息，看來半年時間過去，彼此關係已從「觀察中」有了不少進展。

陳楚河開車到台北市信義區一帶停車。（圖／本刊攝影組）

陳楚河到黃昏市場買蛋，有運動習慣的他對於平日蛋白質攝取看來相當用心。（圖／本刊攝影組）

買完蛋後陳楚河返回住處附近接一名女子上車。（圖／本刊攝影組）

在人多的電梯內，陳楚河用他粗壯的手臂環抱著該名女子，兩人看來十分甜蜜。（圖／本刊攝影組）

6月28日下午4點半左右，陳楚河將車停在台北市信義區巷內某停車場，穿著無袖運動背心的他，手臂肌肉明顯，以這把年紀來看身材可說是非常健壯，應該是平日勤加鍛鍊的成果。接著他散步到附近的黃昏市場，前往一家專門販售蛋類的攤位購買雞蛋，對於平日蛋白質攝取相當用心。採購完畢的陳楚河，再度開著車返回住處附近，約莫5分鐘後，一名帶著白色帽子的女生上車，而這位女子高挑女子，似乎正是他之前口中的「圈外」女友。

陳楚河和女伴回家待不到5分鐘又開車出門，到某校園的操場運動。（圖／本刊攝影組）

陳楚河和女子一起跑步，各自有各自的步調。（圖／本刊攝影組）

5點38分，車子開進內湖某影城的停車場，本以為他們是來看電影或是健身，但遍尋不著小倆口的身影，可能是到附近用餐。直到晚間7點多，兩人走回停車場，令人不解的是他們並未直接取車，而是搭電梯上樓到健身房短暫停留，接著又立刻下樓開車返回住處。在人多的電梯內，陳楚河和女友相擁抱著對方，看來十分甜蜜。

跑完後陳楚河牽著女生的手，在跑道上散步舒緩肌肉。（圖／本刊攝影組）

結束晚間校園雙人運動行程後，陳楚河一路上都緊牽著女方的手不放，直到要上車前才願意鬆手放開。圖／本刊攝影組）

回家待不到5分鐘，便又開車出門。將車停好後，情侶倆緊牽著對方的手，散步到校園的操場運動。晚間7點47分，兩人站在跑道邊，看一下手機，等了好一會兒，女生才先開始慢跑，男的隨後也加入，但彼此就是依照自己的速度跑。約莫半個小時過去，大約跑了幾圈後，兩人放慢腳步，接著兩人又開始緊牽著彼此的手，甜蜜蜜地走了一圈操場後便離開校園。

一路上都緊牽著對方的手不放，直到8點25分，兩人走到車邊，才願意鬆手，此時女友就像是女主人般俐落地坐上副駕駛座，陳楚河先將後座車門打開，拿著一條毛巾遞給已經坐定的女友，女方接過毛巾擦擦汗，人在車外的陳楚河張望了周遭，調整了一下耳機後才上車，接下來兩人就直接回家休息。

仔細端詳陳楚河的新對象，女方外型清秀，帶著鄰家女孩般的親切感覺，兩人身高也相當登對。雖然陳楚河多年前就曾說，不管被拍到什麼，都不會承認任何戀愛關係，但他在去年12月現身實境秀《TOP DOG回家》記者會時，自曝已有觀察中的交往對象，「有在觀察的對象、不算曖昧，但還沒有正式可以步入家庭」，算是認了身邊已經有個人。

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